Riesgo de condena a prisión para Blatter y Platini

El suizo Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y Michel Platini, ex titular de la UEFA, corren riesgo de ser condenados a cinco años de prisión por el pago ilícito de 1,9 millones de euros en 2011 de la entidad que rige el fútbol mundial al ex ex astro francés.