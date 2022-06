Resistencia desvincula a “Chapa” Martínez

Uno de los benjamines, Resistencia, que es considerado además como una de las gratas revelaciones en el torneo Apertura, desvinculó a una de las principales figuras que tiene en su gran campaña. Se trata del volante de contención Fernando “Chapa” Martínez Rojas, quien tenía contrato hasta finales del mes del mes corriente, pero finalmente no continuará jugando por el “Triangulo rojo”.

La directiva encabezada por Roberto Garcete le habría ofrecido al “Chapa” la posibilidad de extender el vínculo con el club celeste hasta fin de año, pero no hubo acuerdo, porque según el volante exOlimpia, la nueva propuesta contractual no estipulaba una mejora salarial, ante tal situación, había pedido 10 días para analizar y dar una respuesta, pero el pedido no fue concedido por parte de la directiva, que decidió dar fin al paso de Martínez por el club del “Bajo”.

Chapa Martínez jugó 17 de los 18 partidos cumplidos y el último fue contra Cerro Porteño