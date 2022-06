Gatito Fernández, declarado ciudadano de honor de Río de Janeiro

También recibieron la distinción el jugador argentino Joel Carli y el dirigente estadounidense John Textor, dueño del 90% de las acciones de SAF do Botafogo. Tres extranjeros que hicieron (y hacen) historia para Botafogo y que desde ahora son un poco más cariocas.

Lea más: Rooney dimite como técnico de Derby County

“¡Es una noche muy especial para mí y quiero agradecer a todos los presentes! Río es una ciudad que me recibió de una manera muy linda y quedará marcada para el resto de mi vida. Aquí nació mi hija Rafaela... Elegimos que naciera aquí. Y donde nacerá mi próximo hijo. Este título de ciudadano carioca también es parte de toda la afición. ¡Sin ustedes no sería posible! Me gustaría dedicarle este título a mi padre, sin él no estaría aquí”, concluyó el portero del Botafogo desde 2017.

En el Ayuntamiento de Río de Janeiro, los representantes blanquiblancos recibieron el título y tuvieron una animada celebración por parte del público. La ceremonia también contó con la presencia del ídolo Jairzinho y el presidente Durcesio Mello, quienes fueron cantados por los botafogueños.

Palmeiras enfrenta al Avaí

El Palmeiras, capitaneado por el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, buscará este domingo ampliar su ventaja en el liderato del Campeonato Brasileño de fútbol, cuando visite en Florianópolis al ascendido Avaí, que tuvo un buen comienzo de torneo, pero ha declinado en las últimas fechas.

* Programa de la 14ª fecha. Anoche: Inter-Coritiba. Hoy: 15:30 At. Paranaense-Bragantino; 18:00 Flamengo-América; 18:00 Corinthians-Santos (ESPN2); 20:00 Atl. Mineiro-Fortaleza.

Domingo: 15:00 Botafogo-Fluminense (Globo TV); 15:00 Avaí-Palmeiras; 17:00 São Paulo-Juventude; 17:00 Ceará-Atlético Goianiense; 17:00 Goiás-Cuiabá.

* Posiciones: Palmeiras 28, Corinthians 25, Athletico Paranaense 21, Atlético Mineiro 21, Internacional 21, Fluminense 18, Botafogo 18, Santos FC 18, Bragantino 18, Sao Paulo 18, Avaí 17, Atl. Goianiense 16, Ceará 16, Flamengo 15, Coritiba 15, América MG 15. Goiás 14, Cuiabá 13, Fortaleza 10, Juventude 10.