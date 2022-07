Intermedia: San Lorenzo recupera la punta, Colegiales sonríe

Sportivo San Lorenzo había perdido de manera momentánea la cima del campeonato con el triunfo de Sportivo Trinidense y encaraba el juego ante 2 de Mayo con la idea de ganar y volver a ser el único líder al inicio de la segunda rueda del campeonato.

El 2 de Mayo de Mario Jara es uno de los equipos más irregulares del campeonato y necesitaba de los puntos, el primer tiempo jugó de muy buena forma, pero no pudo anotar y en el segundo tiempo terminó sufriendo con el gol de Juan Villamayor a los 11 minutos de la segunda mitad. San Lorenzo tuvo ocasión de aumentar, pero no pudo, tuvo una clara con Jorge Guerrero casi al final, pero no tuvo precisión a la hora de definir.

A primera hora, Atlético Colegiales le ganó 1-0 a Pastoreo FC y lo alejó un poco de los primeros lugares del campeonato. El gol del rojo lo anotó Federico Estigarribia, a los 13 minutos del segundo tiempo.

Las posiciones están así: Sportivo San Lorenzo 34 puntos, Sportivo Trinidense 32, Sportivo Luqueño 31, Martín Ledesma 29, Pastoreo FC e Independiente CG 26, Fernando de la Mora 25, Rubio Ñu y Atlético Colegiales 23, Guaraní de Trinidad 21, 3 de Febrero 18, River Plate 17, Atyrá FC 13, Deportivo Santaní 12, Sportivo Iteño 11 y 2 de Mayo 8.