Libertad vs. Olimpia: el campeón se recupera ante el decano

La segunda fecha puso frente a frente a Libertad y Olimpia en el estadio de los gumarelos. El campeón llegaba tras la derrota ante el Sportivo Ameliano, mientras que Olimpia venía de triunfar ante Guaraní en su estadio.

Fue Libertad el que comenzó el partido, el equipo de Garnero tuvo más la pelota y llegó muchas veces hasta el arco de Gastón Olveira que estuvo correcto las veces que el balón le llegó. Al inicio nada más Merlini hace una jugada por la derecha y Melgarejo casi marca.

Los ataques de Libertad fueron mayoritariamente por la derecha, allí Merlini lo dejó atrás varias veces a Mateo Gamarra que no tuvo la ayuda de Fernando Cardozo por su sector. Cardozo no bajaba y eso lo complicaba a Gamarra que no podía con el argentino.

También por la izquierda llegaba el gumarelo, así vino una pelota de Barboza al medio que Hernesto Caballero no pudo definir ante el arquero uruguayo del decano.

Libertad era más y así llegó una jugada de Miguel Samudio que puso el balón al medio para que en el segundo palo apareció Iván Piris para vencer a Olveira y adelantar al gumarelo, de manera merecida.

Los locales seguían buscando ante un Olimpia que no mostraba visos de mejoría. Richard Ortiz no pudo en el medio con Caballero que generó la jugada para el segundo, Roque Santa Cruz bajó muy bien el balón y Melgarejo definió para el segundo.

Un minuto antes del gol, Olimpia se quedaba con diez tras la expulsión de Hugo Quintana por un codazo ante Miguel Samudio. Olimpia atacó en los últimos minutos y tuvo su premio cuando le hicieron una falta a Derlis González para el penal.

Alejandro Silva se paró como siempre, pero esta vez Martín Silva desvío y del rebote fue Derlis González el que pudo anotar el descuento para el franjeado y ver qué podría pasar en el segundo tiempo.

Olimpia comenzó queriendo llegar al área de Libertad para poder llegar al empate. Tuvo una buena ocasión con un desborde de Derlis González que puso la pelota al medio y Fernando Cardozo no pudo empujar de buena forma.

Cuando no había mucho en el terreno de juego se llegó el error en la salida de Mateo Gamarra, Bautista Merlini se llevó el balón y sufrió la falta de Luis Zárate, primero el árbitro cobró el penal y amonestó a Zárate. Pero, el VAR señaló al juez principal que la falta fue fuera del área y que Zárate debe ir expulsado. Olimpia se quedaba con nueve hombres.

Libertad comenzó a jugar mucho más tranquilo, dándole por momentos la pelota a Olimpia que no la manejaba de buena forma. William Mendieta y Héctor Villalba ya estaban en el gumarelo, mientras que Marcos Gómez y Brian Montenegro fueron los que ingresaron en el decano.

El partido era manejado por Libertad y llegó lo que los olimpistas no querían ver, el gol de Roque Santa Cruz. Hubo una falta sobre Héctor Villalba por la derecha, el centro de Mendieta y el cabezazo de Santa Cruz para anotar el tercero para los gumarelos.

Era esperar si Libertad podía llegar a más goles y después de un ataque de Olimpia, salió el contragolpe del gumarelo, Héctor Villalba se llevó el balón y habilitó a Lorenzo Melgarejo que anotó el cuarto para los locales.

Cuando el partido se iba hubo un tiro de esquina para Olimpia y se vino el contragolpe de Libertad para que Hernesto Caballero llegué al quinto gol, pero el VAR decidió llamar a Juan G. Benítez que hubo una mano en el área de Libertad y decidió conceder el penal a Olimpia que lo transformó Guillermo Paiva.

Fue un 4-2 que no disimula la gran superioridad que tuvo Libertad sobre Olimpia, incluso estando once contra once en el campo de juego. El gumarelo se recupera ante el decano en la segunda fecha del Clausura.