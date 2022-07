Olimpia vs. Guaireña FC: el decano sufre para ganar su segundo partido

El decano recibía a Guaireña FC con la misión de lograr los tres puntos en juego para no quedar lejos de los primeros lugares en la clasificación. Enfrentaba a Guaireña, que venía de ganar a Ameliano, con algunos cambios por las expulsiones en la fecha pasada de Luis Zárate y Hugo Quintana.

Guaireña conocía bien el libreto que iba a utilizar contra Olimpia, los primeros minutos presionó alto al decano a quien le costaba salir. En la primera llegada, Salinas se llevó el balón y Olveira tuvo que salir de manera rápida a cortar el ataque.

A Olimpia le costaba salir de buena forma desde el fondo, Derlis González era el que más buscaba y no estaba en sintonía con el juvenil Aarón Páez que no estaba bien en el campo de juego. Alejandro Silva fue el primero que tuvo una opción para los franjeados, pero no pudo controlar el balón que fue a las manos de Espínola.

La jugada más clara fue para Guaireña, a los 12 minutos cuando se vino el contragolpe a cargo de Núñez que esperó la llegada de Villalba en el área, el juvenil definió y Olveira pudo salvar a Olimpia.

Los franjeados mejoraron en el campo de juego con la aparición de Fernández por la izquierda y Silva por la derecha juntándose con González. Pero los guaireños salían rápido de contragolpe y así casi llegaron al gol con un remate de César Villagra. Estaba mejor Olimpia en el campo, pero las jugadas de más peligro eran de los visitantes.

Las complicaciones llegaron para Guaireña en el minuto 33 del partido. Fue una jugada por la derecha en que fueron a buscar el balón Richard Salinas y Alejandro Silva. El futbolista de Guaireña le dio un codazo al uruguayo y después de ser llamado por el VAR, decidió la expulsión del jugador albiceleste.

Olimpia tuvo más la pelota y llegó con mucho peligro al arco de Guaireña. Héctor Espínola estuvo bien en dos remates para salvar a su equipo. Primero cuando ingresaba con peligro Páez y después con un remate de Richard Ortiz. Seguidamente fue Alejandro Silva el que remató y el arquero envío el balón al córner que se ejecutó de manera rápida para un cabezazo de Ortiz que pasó cerca del palo.

El decano intentó llegar al primero, pero las jugadas terminaban en las manos de Espínola que desvío de gran forma un tiro libre ejecutado por Hugo Fernández desde la derecha.

Los equipos volvieron a la segunda mitad con dos cambios por sector. Julio César Cáceres puso en Olimpia a Guillermo Paiva y Jorge Recalde por Aarón Páez y Marcos Gómez, mientras que Troadio Duarte hizo ingresar a Nildo Viera y Rosalino Toledo por César Villagra y Rodrigo Villalba.

Olimpia presionó con todo en los primeros minutos demostrando su interés por quedarse con los tres puntos en juego. Silva fue el primero que intentó y su remate fue desviado por el arquero al tiro de esquina. De esa jugada de pelota parada llegó el cabezazo de Salcedo que se fue por poco. Luego, de nuevo Silva remató, pero se fue arriba la pelota.

Después de un gran comienzo, Olimpia se quedó un poco más, no presionó tanto como lo hizo en los primeros minutos. Guaireña estaba parado bien en el fondo a esperar a los franjeados.

Pasaron los minutos y volvió la gran presión de Olimpia que comenzó a perder ocasiones de manera increíble. Silva remató cuando Paiva estaba adelantado y después se vino la gran jugada de González y Fernández para habilitar a Silva que estaba solo con el arco en blanco y el uruguayo remató arriba.

A los 64 minutos el que se perdió el gol fue Derlis González que recibió un gran balón de Ortiz, remató desde la derecha y el balón se fue por el palo y afuera. Los decanos ya atacaban con Paiva, Montenegro, Recalde y González, a quienes se sumaban los laterales y Silva.

Y tanto fue Olimpia al arco de Guaireña que el gol tenía que venir en cualquier momento. El franjeado tuvo un tiro de esquina desde la izquierda, sacó la defensa de Guaireña y allí apareció Víctor Salazar para sacar un remate fuerte que se convirtió en el primero del decano que, por fin, se ponía en ventaja luego de tanto insistir.

Los franjeados seguían martillando cerca del área y estaban perdiendo varias opciones de gol hasta que Guaireña atacó por primera vez en el segundo tiempo. Víctor Ayala metió el pase para Lautaro Comas que metió el balón al medio y Nildo Viera igualó ante la pasividad de la defensa olimpista.

Se venían minutos complicados para el decano que tenía que ir en busca del gol porque tenía un hombre más desde el primer tiempo. Así llegó el balón para Salazar que puso el balón al medio y apareció Brian Montenegro para aplicar el cabezazo y anote el segundo para su equipo.

Olimpia terminó sufriendo por un ingreso de Miguel Paniagua que casi marca el empate, Gamarra sacó el balón al córner de manera oportuna. Ganó el decano y se recupera en el Clausura para estar entre los primeros en la clasificación.