Fernando Ovelar: cuestión de peso

“Antes no estaba bien física y mentalmente. Mi familia, mi novia, mi hija me ayudaron mucho para estar bien y ahora lo estoy sosteniendo muy bien”, expresó el volante ofensivo, quien el pasado domingo cooperó con un gol para la victoria de su equipo sobre Sol de América por 2-0.

“Hace poco tiempo que estoy jugando en un campeonato así de seguido. El profesor (Francisco Arce) me está dando mucha confianza y estoy aprovechando. Ahora estoy enfocado en el fútbol. En algunos momentos no se me dieron las cosas como quería, pero siempre trabajé afuera, de mi parte y eso me ayudó mucho”, dijo Fernando, que tiene contrato de formación y deja en manos de su representante, Marco Vanzini, la negociación de la prolongación de su vínculo, ya como profesional.