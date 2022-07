Olimpia: festejos, preparativos y rencillas

El plantel se prepara para el duelo sabatino contra Tacuary, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 19:15. El entrenador Julio César Cáceres “deshoja margaritas” para determinar quién será el menor de 20 años a ser alistado para acumular minutos, teniendo en cuenta que hasta aquí ningún chico pudo destacarse.

* Encuentro de campeones. Los artífices de la primera gran hazaña franjeada se reunieron anoche para recordar la conquista del 27 de julio de 1979 en La Bombonera contra Boca Juniors. Esta hazaña le posibilitó al Decano jugar la Copa Intercontinental, que la ganó contra el Malmoe sueco.

* Recaudación. El expresidente Marco Trovato, suspendido de por vida de la FIFA y al que señalan como responsable del mal presente económico del club, dijo que está dispuesto a ayudar para salir a flote, pero no le quieren. Señaló que en dos años los directivos no pudieron pagar 5.000.000 de dólares (al Dínamo Kiev por Derlis González), que todo es cuestión de gestión y que no la hacen. Mencionó que Ricardo Doria, uno de los encargados de la recaudación para el salvataje ante la FIFA le pidió US$ 1.000.000 y que su respuesta fue que con gestión podría conseguir 10.000.000 de dólares.