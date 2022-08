El Ciclón y Olimpia, en la nueva semana de la Copa Paraguay

En los seis partidos de la semana, tendrán su intervención elencos de la máxima categoría. El primer representante del círculo privilegiado en entrar en competencia fue Libertad, que con una victoria ajustada ante San Lorenzo (Intermedia), logró anotarse a los octavos de final. Instancia en la que aguarda a su próximo rival, que saldrá del cruce que protagonizarán el jueves Sport Colonial, equipo que milita en la Primera División C, la última categoría de la APF, frente a Olimpia, el vigente campeón del certamen.

Lea más: “General” da de baja a Luqueño en la Copa Paraguay

El otro grande del balompié nacional, Cerro Porteño también tendrá su incursión en la competencia y será el miércoles enfrentando a Rubio Ñu, representante de la División Intermedia, en el estadio Arsenio Erico del Club Nacional.

La etapa de 16, se pondrá en marcha mañana, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica, donde Deportivo Obrero de Capitán Bado (UFI), que viene de dejar en el camino al 29 de Setiembre del barrio Molino (Primera B), enfrentará a Sportivo Ameliano, que tiene todos los focos puestos en el torneo Clausura, en el que necesita sumar puntos para salvar la categoría. De este emparejamiento surgirá el rival de Benjamín Aceval (C).

En el duelo de fondo, Sportivo Trinidense, elenco de la segunda categoría de la APF y uno de los candidatos al ascenso al círculo privilegiado, y que en la instancia anterior dejó fuera al 15 de Agosto de Benjamín Aceval, se verá la cara con el dueño de casa, Guaireña, en la llave en la que el ganador enfrentará al General Caballero de Zeballos Cue, que dio la primera sorpresa de esta etapa, eliminando al Sportivo Luqueño.

* Mañana, a las 16:00: en el estadio Parque del Guairá, Deportivo Obrero de Capitán Bado (UFI) vs. Sportivo Ameliano (Honor). 18:30: Sportivo Trinidense (Intermedia) vs. Guaireña (Honor).

* Miércoles, a las 16:00: en el estadio Arsenio Erico, Sport Colombia (Primera C) vs. Nacional (Honor). 18:30: Rubio Ñu (Intermedia) vs. Cerro Porteño (Honor).

* Jueves, a las 16:00: en el estadio Luis Alfonso Giagni, Fernando de la Mora (Intermedia) vs. Sol de América (Honor). 18:30: en el estadio Manuel Ferreira, Sport Colonial (Primera C) vs. Olimpia (Honor).

* Clasificados a octavos de final: Benjamín Aceval (Primera C), Sportivo Iteño (Intermedia), Libertad (Honor) y General Caballero de Zeballos Cue (Primera B).