Amenazado de muerte tras generar expulsión de jugador de Liverpool

Durante el partido disputado el lunes por la segunda fecha de Liga Premier inglesa, el defensor danés encaró en cada jugada al delantero uruguayo.

En el minuto 57, Joachim Andersen lo empujó con un manotazo desde atrás, lo cual provocó la reacción de Darwin Núñez, quien respondió con un cabezazo que finalmente le valió la tarjeta roja.

Después del encuentro, Andersen compartió hasta 17 imágenes que incluían amenazas de muerte y mensajes abusivos a raíz de la mencionada situación y esto lo motivó a instar a los órganos rectores del fútbol a tomar medidas.

“Recibí, tal vez, 300 ó 400 de estos mensajes anoche. Entiendo que apoyas a tu equipo, pero ten un poco de respeto y deja de actuar duro en las redes. Espero que Instagram y la Premier League hagan algo al respecto”, suplicó el jugador danés.

La reacción de Jürgen Klopp

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, reprendió a Darwin Núñez por la expulsión. “Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que tiene que tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la manera de reaccionar”, dijo Klopp.