Cerro Porteño 1-Guaraní 1: Gas pimienta en la Olla

Tremendo esfuerzo tirado al tacho con un error

Tensión en Cerro por los últimos resultados negativos y presión en Guaraní por la mala campaña. Con ese panorama, el primer paso necesario de los protagonistas para salir airoso era ajustar las piezas internas para luego tratar de superar en juego al adversario.

Si bien las estadísticas del primer tiempo marcaron una clara superioridad azulgrana, fueron los aurinegros los que generaron la primera ocasión clara de gol con un centro de Camacho para Fernando Fernández, cuyo cabezazo fue controlado por su “pariente” Fernandes.

Después fue todo del Ciclón. Marcelo Moreno Martins, cuestionado por su escaso aporte goleador, venció la resistencia de Vásquez y festejó con todo, mientras el VAR chequeaba la posición de Enzo Giménez, el que dio la asistencia y que se encontraba en posición adelantada.

Triple M tuvo una buena ocasión para anotar, pero su remate fue desviado con la pierna por el golero colombiano.

Los jugadores rasparon bastante, probablemente aprovechando el buen estado del gramado. Como era frecuente la utilización de la “podadora”, Alipio Colmán amonestó a “Pira” Benítez y tras la tarjeta amarilla, las acciones de riesgo disminuyeron.

La fracción inicial se iba con el marcador en blanco, el 64 por ciento de posesión del balón para los locales, claramente superiores en pases y efectividad.

Para la reanudación, Francisco Arce introdujo tres modificaciones. Encontró la solución a los problemas ofensivos en la banca, porque los de “refresco” fueron determinante para la ventaja.

El talento lo aportó Claudio Aquino y la definición Antonio Galeano. Pase de “sombrerito” del argentino, recepción con el pecho y zurdazo del “Toño”. El primer asistente levantó la bandera, pero en cabina validaron el tanto porque no existió posición adelantada. El festejo, luego del suspenso.

Parecía pleito liquidado. El Cacique no generaba un solo córner, hasta que llegó uno. Intervención silenciosa del “Mudo” Valdez, víctima del agarrón por parte de Carlos Rolón, un experimentado que incurrió a la equivocación que tuvo un alto costo. Resolución con calidad de Néstor Camacho para silenciar el estadio.

Cerca del cierre del espectáculo se le soltó la cadena al “Polaco” González. Pisotón a Aquino y de yapa le dio un empujón para su correcta expulsión.

Al final, la gran entrega cerrista para cortar la negativa fase no sirvió de nada.

Francisco Arce: Arbitraje preocupante

“El arbitraje me deja preocupado. No da gusto hablar de esto diría un socio. No se mide con la misma forma. Esa parte me preocupa”, expresó el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Javier Arce (51 años).

“Lo que menos nos hizo falta esta semana fue ‘sacudida’. Recibimos muchas críticas después del clásico con fundamento, pero hoy estuvimos bien”, mencionó el “Chiqui”.

El esfuerzo hecho para triunfar en casa fue evidente. “Hicimos de todo para ganarlo, entramos con determinación desde el inicio del partido”, mencionó el estratega, quien consultado sobre el malestar de la afición por los últimos resultados, señaló: “El hincha ve y siente, está bien que reclame, toda vez que no haya violencia. Si ocurre eso, cerramos todo porque no es bueno. Hay mucha autocrítica de entender el momento de esos reclamos”.

En un club grande como Cerro, “hay que ganar siempre. Solo se mejora sumando de a tres, pero en el trabajo diario tenemos que apostar a crecer”, aseguró.

Fernando Jubero: “Un partido parejo”

Para el español Fernando Jubero Carmona (48), conductor de Guaraní, el duelo celebrado ayer en la Olla fue equilibrado.

“Fue un partido parejo, con pocas llegadas”, significó el “Míster”, quien destacó el sacrificado trabajo realizado para conquistar el punto contra Cerro Porteño.

“El equipo ha dejado todo. Hemos tenido partidos donde ha merecido mucho más, pero por diferentes cosas no se dio así”, indicó el profesional europeo.

“Enfrente tuvimos un rival bien defensivamente. Nosotros pusimos muchos jugadores de carácter ofensivo para buscar el balón y llegar al arco”, añadió.

Jubero destacó la tarea desplegada por el Ciclón en el juego. “Hay que dar el mérito al rival, por momentos se nos dificultó posicionarnos en cancha. Hay cosas que mejorar y otras que se hicieron bien”, indicó.

“Lo importante es que el equipo trabaje y sigamos mejorando. Me voy satisfecho por la actitud que pusieron”, consignó.