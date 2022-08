Simón es campeón

El team de Trinidad fue el mejor desde el vamos del certamen de la crema del fútbol de salón, obteniendo su primera Copa de Oro de manera invicta. El equipo dirigido por Andrés Bogado ganó todos sus partidos, salvo el empate en el cuadrangular final contra José Meza, consechando un total de 18 triunfos, incluyendo la finalísima.

Los goles. PT José Melgarejo (SB), Rolando Ascona (JM). ST Rolando Ascona, Diego Flores (SB), Andrés López (SB), Cristian Ascona (JM) y Diego Flores (SB).

Nacional C13

Hoy arranca el Campeonato Nacional C13 “Santa Rosa 2022″, en el Departamento de Misiones.

Los juegos, a partir de las 18:00, son: Horqueta vs. Villarrica, Caaguazú vs. Villa Hayes. Acto inaugural 20:30. Santa Rosa vs. Amambay y Presidente Franco vs. Ayolas.

El campeonato C9 “San Ignacio 2022″, se disputará desde el 29 de los corrientes. Los clasificados: San Ignacio, Coronel Oviedo, Concepción, Ñemby (Grupo A); Presidente Franco, Amambay, Encarnación y Benjamín Aceval (B).

Juegos inaugurales: Concepción vs. Ñemby, Franco vs. Amambay, San Ignacio vs. Oviedo y Encarnación vs. Benjamín Aceval.