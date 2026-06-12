Mundial 2026: así fue la inauguración en Estados Unidos

La expectativa llegó a su fin en Norteamérica. Tras las aperturas en México y Canadá, Estados Unidos completó este viernes la triple jornada de ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo 2026. El espectáculo, de un fuerte carácter musical y tecnológico, sirvió como antesala directa al esperado debut de la Selección Paraguaya de Fútbol ante el conjunto local en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Siete minutos de puro dinamismo en Los Ángeles

La propuesta estadounidense se concentró en un show de apenas siete minutos, priorizando el entretenimiento y el despliegue audiovisual en el moderno recinto californiano. La apertura arrancó con una fuerte declaración de principios proyectada a la multitud: “Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad”.

Lea más: Estados Unidos vs. Paraguay: debut mundialista de la Albirroja en vivo

El primer bloque artístico estuvo liderado por la cantante Tyla y el rapero Future, quienes interpretaron el tema “Game Time”. El escenario principal estuvo dominado por una réplica a gran escala del trofeo de la Copa del Mundo, rodeado por un numeroso cuerpo de baile y efectos lumínicos de última generación.

El cierre musical unió a figuras de alcance global: Lisa, Anitta y Rema subieron a escena para cantar “Goals”, una de las canciones oficiales incluidas en el álbum de la FIFA para esta edición, sellando así el inicio formal de la competencia en suelo norteamericano.

El recorrido previo: Diversidad en Toronto y tradición en el Azteca

La fiesta en los Estados Unidos cerró el circuito que se había iniciado horas antes en las otras dos naciones coanfitrionas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp