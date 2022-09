Tembetary, otra vez de escolta en la Primera B

El “Rojiverde”, que había perdido el segundo lugar de la tabla a causa de quedar libre en la ronda anterior, retomó terreno en su regreso a la competencia y desplazó de su condición de escolta a su rival de turno, el “franjeado aregueño” que complica sus chances, ya que en la próxima fecha tendrá el descanso de turno.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Juan Mendoza y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Atlético Tembetary: José Bogarin; Cristhian Batte, Guillermo Ayala, Osmar Villalba (64′ Derlis Ortiz) y César Benítez (61′ Lucas Zalazar); Diego Arrúa, Carlos Duarte, Aldo González y Richard Prieto; Richard Ríos y Bill López (75′ Juan Gómez) D.T.: Luis Escobar. 24 de Setiembre: Iván Cetrini; Wilians Coronel, Óscar Velázquez, Silvio Borjas y Walter Pacheco; Elvio Roa, Mario Ricardo (75′ Jonathan Florenciañez), Paulo Cáceres (46′ Édgar Villasboa) y Jorge Martínez; Édgar Sanabria (67′ Aníbal Franco) y Diego Leguizamón D.T.: Alicio Solalinde.

Goles: 7′ y 43′ Cristhian Batte, 33′ Bill López y 69′ Diego Arrúa (AT); 22′ Mario Ricardo (24). Amonestados: 19′ González, y 85′ Ríos (AT); 1′ Coronel, 9′ Cáceres y 82′ Florenciáñez (24). Expulsados: 80′ Derlis Ortiz, por doble amarilla (AT); 86′ Édgar Villasboa (24).

Hoy prosigue la ronda

* La Chacarita (15:00). En el estadio Ricardo Brugada, 3 de Febrero RB vs. Silvio Pettirossi. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Jesús Alcaraz y Jorge Espinoza.

* Barrio Zeballos Cue (15:00). En el estadio Hugo Bogado Vaceque, General Caballero ZC vs. 29 de Setiembre. Árbitro: Alberto Candia. Asistentes: Rubén Dávalos y Félix Cantero.

* Itá (15:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS. Árbitro: Óscar Amarilla. Asistentes: Juan Figueredo y Juan Bogado.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. Fulgencio Yegros. Árbitro: Édgar Barrios. Asistentes: Jeremías Cohene y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: José Cuenca

* Mañana (15:00). En el estadio Pablo Patricio Bogarín, en Ñemby, Cristóbal Colón de Ñemby vs. Deportivo Recoleta; en el estadio Rubén Ramírez, en barrio San Pablo, 3 de Noviembre vs. Sportivo Limpeño.

* Lunes (10:00): en el estadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá vs. General Díaz.

* Clasificación: Recoleta 49 puntos, Tembetary 47, 24 de Setiembre 46, General Díaz 41, 3 de Noviembre 41, Atlántida 39, Capiatá 38, Presidente Hayes 37, Silvio Pettirossi 33, Olimpia de Itá 29, 29 de Setiembre 28, Cristóbal Colón JAS 26, Cristóbal Colón de Ñemby 26, General Caballero ZC 18, 3 de Febrero RB 17, Fulgencio Yegros 17 y Limpeño 14.