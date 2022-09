Guaraní vs. Olimpia: el aurinegro aleja al decano de la cima

El clásico más añejo del fútbol de nuestro país se disputaba en el Rogelio Livieres con las urgencias del local de ganar y salir de los últimos lugares de la clasificación, así como Olimpia quería ganar para no quedar lejos del líder Nacional, que a primera hora le ganó a General Caballero JLM.

El partido fue de menos a más, no comenzó bien, a Guaraní le costaba llegar hasta Aguilar y Olimpia tampoco estaba jugando bien. Walter González era el que estaba jugando en la zona ofensiva de los decanos, pero pasó desapercibido.

Guaraní metía presión cuando atacaba por la derecha, en esa zona se tiraba Néstor Camacho para juntarse con Marcelo González y Ariel Benítez. Así llegaron las jugadas más peligrosas para los aurinegros que, con el correr de los minutos, estaban mejor que su rival.

Después de un ataque de Guaraní llegó el gol de Olimpia, un pelotazo desde el fondo y Brian Montenegro le ganó en la carrera a Marcos Cáceres, el arquero salió a chocar a Montenegro y Méndez no dudó en marcar el penal para los franjeados que Alejandro Silva se encargó de cambiar por gol.

Guaraní fue a buscar el gol, estaba mejor que su rival que no estaba jugando bien, pero que ya se puso en ventaja. Luis Fariña y Fernando Fernández no estaban bien y eso hacía que el esfuerzo de Néstor Camacho no tenga el premio que quería.

Hasta que en el área de Olimpia, Mateo Gamarra le hizo la falta a Camacho y después de revisar en el VAR, José Méndez marcó el penal. Néstor Camacho se preparó para rematar y la pelota pegó en el palo, después en el rebote, Ángel Benítez no pudo anotar.

El primer tiempo se fue con la victoria parcial de Olimpia y fue Romeo Benítez el que ingresó en Guaraní en reemplazo de Luis Fariña. En su primera jugada, Benítez logró que se venga el empate de Guaraní. Es que Benítez le dejó a varios en el camino en jugada a lo Messi, el balón llegó al medio y Ángel Benítez anotó el empate para el aurinegro.

Guaraní fue mejor que su rival en el segundo tiempo, le hizo bien al equipo de Jubero ante un Olimpia que se quedó un poco más y que tenía sus errores en el sector donde se movía Otálvaro. Así Julio Cáceres ordenó el ingreso de Víctor Salazar por el colombiano y de Guillermo Paiva por Jorge Recalde para acompañar en el medio del ataque a Walter González.

El partido comenzó a ganar en emociones, es que Guaraní estaba decidido a ganar el partido y Olimpia tuvo espacios también para contragolpear, aunque Walter González no estaba en una buena noche.

Guaraní tuvo un ataque por la derecha, se vino un lateral y el centro al medio para el cabezazo de Fernando Fernández, imposible para Alfredo Aguilar y así anotar el segundo para los aurinegros que daban vuelta el resultado.

Guaraní tuvo la posibilidad de anotar el tercero en una jugada de Romeo Benítez por la derecha, el jugador aurinegro remató en dos ocasiones y Alfredo Aguilar desvío en ambas. Guaraní se quedó un poco más, ya por el cansancio de varios de sus jugadores y Olimpia fue con todo a buscar el empate.

Tuvo ocasiones en los centros que llegaron al área, primero Walter González y después fue el turno de Richard Ortiz con Pérez controlando el balón de buena forma.

Guaraní terminó dando vueltas el partido y ganando su segundo partido en forma consecutiva en el campeonato para alejarse de los últimos lugares y para seguir peleando por el puesto de cuarto que lleva a la Copa Libertadores.