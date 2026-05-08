Asegurados del IPS exigen declarar emergencia sanitaria tras colapso del sistema

La Asociación Nacional de Asegurados del IPS (ANAIPS) emitió un comunicado este viernes en el que exige al Gobierno Nacional la declaración inmediata del estado de emergencia sanitaria. Según la organización, la falta de insumos y la atención precaria están costando vidas de trabajadores y jubilados de forma diaria.

El gremio sostiene que la previsional atraviesa una situación de “extrema necesidad”. Denuncian que los pacientes deben deambular por los pasillos “mendigando una atención digna” y que el sistema ha colapsado ante una demanda que supera masivamente la capacidad operativa de los hospitales.

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“Nuestros compatriotas se están muriendo por falta de medicamentos, insumos y profesionales. Este nivel de deterioro ha llegado a límites intolerables”, denuncia parte del documento difundido.

Faltante crítico de medicamentos

Según denuncian, actualmente, faltan 154 medicamentos en el IPS, de los cuales más de 100 son catalogados como vitales o esenciales.

Para la organización, la solución no llegará pidiendo “paciencia” a los enfermos, sino con un cambio de timón en la gestión. La declaración de emergencia permitiría a la previsional realizar compras directas por la vía de la excepción, y agilizaría la llegada de remedios que hoy son inexistentes en las farmacias del seguro social.

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Ante la crisis financiera que alega la institución, los asegurados proponen que el Estado paraguayo cancele la deuda histórica de más de 600 millones de dólares que mantiene con el ente.

“El Gobierno debe garantizar los fondos. Se trata de la vida de las familias trabajadoras. Una de las fuentes de financiamiento debe ser el pago de lo que el Estado le debe al IPS”, subrayaron.

Exigen cambios estructurales y renuncias

La ANAIPS también manifestó su desconfianza hacia las promesas de la nueva administración. Recordó que gestiones anteriores, como las de los doctores Bataglia y Britez, prometieron mejoras que terminaron en “impunidad y corrupción”.

Como parte de su plan de lucha, el gremio exige la renuncia inmediata de todos los miembros del Consejo de Administración, una auditoría profunda de las gestiones pasadas y de las deudas con las farmacéuticas y cambios estructurales que se requieren para salvar al IPS.