Fin de semana frío: estas son las temperaturas mínimas esperadas

Para la jornada de este sábado, la inestabilidad es el factor común. La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con la persistencia de lluvias dispersas que afectarán principalmente al este de la Región Oriental y al noreste de ambas regiones (Oriental y Occidental).

Lo más relevante es que no se descartan tormentas eléctricas ocasionales en estas zonas específicas.

Las temperaturas para hoy se mantendrán en un rango estrecho, con mínimas de entre 8 y 12 grados y máximas que apenas alcanzarán los 17 grados, lo que generará una sensación térmica fresca durante todo el día debido a la humedad y el viento sur.

A partir de mañana, el escenario cambiará significativamente. Si bien se espera el cese de las lluvias y una disminución gradual de la nubosidad, permitiendo que el sol asome en gran parte del país, esto no significará un aumento del calor.

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Las proyecciones indican una mañana especialmente fría, con termómetros que marcarán entre 6 y 12 grados. Hacia la tarde, el ambiente se tornará más agradable, llegando a una máxima de 20 grados.

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El inicio de la semana laboral mantendrá la tendencia de estabilidad, pero con un refuerzo del aire frío.

El lunes será el día más crítico para el sur y este del país. Departamentos como Itapúa y Alto Paraná podrían registrar temperaturas de apenas 3 grados. Gran parte de la Región Oriental se mantendrá bajo el umbral de los 4 a 6 grados.

Para el martes, el ambiente se mantendrá gélido, especialmente en el sureste donde persistirán las mínimas de 3 grados. En el Chaco paraguayo, las temperaturas podrían descender hasta los 6 grados en zonas como Boquerón.