Fatal accidente en Itá: menor de 15 años muere tras violento choque contra un tractocamión

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la noche del viernes sobre la Ruta PY01, a la altura del kilómetro 39, en la compañía Peguajho de la ciudad de Itá.

La víctima fue identificada como Alexis Soria, ciudadano argentino de 15 años, quien conducía un automóvil Toyota Tercel de color gris.

El otro vehículo involucrado fue un tractocamión Scania transportador de contenedores, guiado por Darío Rorlando Vera Ayala, de 37 años.

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Menor quedó atrapado dentro del habitáculo

El comisario Walter Quinteros, de la Comisaría 43ª Hugua Ñaro, señaló que el Sistema 911 alertó sobre el percance alrededor de las 21:15.

Según el relato brindado por el conductor del camión a los intervinientes, el tractocamión circulaba en dirección Guarambaré-Itá cuando el automóvil que venía en sentido contrario habría tomado parte de la banquina para adelantarse a otros vehículos.

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Siempre de acuerdo con la versión del camionero, al intentar retomar su carril el conductor del vehículo liviano perdió el control e impactó frontalmente contra el camión.

Tras el choque, el tractocamión terminó volcado a un costado de la capa asfáltica.

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Bomberos realizaron arduo rescate

El teniente Javier Meza, de los Bomberos Voluntarios de Itá, relató que al llegar encontraron al adolescente atrapado dentro del habitáculo del automóvil.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un móvil con equipos de extricación para cortar partes del vehículo y liberar a la víctima.

“Se procede a hacer los cortes para poder liberar a la víctima”, explicó.

Una vez rescatado, los bomberos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador automático, pero el menor ya no presentaba signos de vida.

El voluntario indicó que la víctima sufrió múltiples traumatismos debido al fuerte impacto contra el vehículo de gran porte.

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Camionero dio negativo al alcotest

El conductor del tractocamión salió ileso del accidente y fue sometido a la prueba de alcotest por agentes de la Patrulla Caminera.

El resultado fue negativo, con 0,000 mg/L, según el informe policial.

En el sitio trabajaron agentes policiales, personal de Criminalística, bomberos voluntarios y representantes del Ministerio Público.

La agente fiscal Alejandra Vera intervino en el procedimiento junto con el médico forense para las diligencias correspondientes.