Trapani habla del “cálculo político” de la Corte en el caso Rivas

Las declaraciones del jurista Carlos Trapani se dan luego de la renuncia de Rivas a su banca en el Senado, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades vinculadas a su título de abogado y ante el inminente tratamiento de un pedido de pérdida de investidura.

La crisis política y judicial se profundizó tras la reciente decisión de la Corte Suprema que anuló el sobreseimiento definitivo del legislador colorado y ordenó la apertura de juicio oral.

Rivas soporta una causa por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, acusaciones impulsadas por la Fiscalía.

“La Corte no supo arbitrar los conflictos políticos”

Trapani afirmó que la democracia paraguaya mantiene “demasiadas deudas” y consideró que, pese a sus falencias, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso registraron algunos avances institucionales en las últimas décadas.

Según explicó, el Ejecutivo logró cierto “orden económico”, aunque todavía lejos de satisfacer las exigencias sociales establecidas en la Constitución, mientras que el Senado consiguió en varias ocasiones actuar como contrapeso frente a la concentración de poder.

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Sin embargo, aseguró que el Poder Judicial continúa siendo “el más deficitario” de los poderes del Estado.

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“La Corte no supo arbitrar los conflictos políticos haciendo cumplir las reglas de juego”, expresó Trapani, al sostener que el máximo tribunal, por acción u omisión, terminó convalidando abusos de los demás poderes en línea con los intereses del oficialismo de turno.

El abogado también criticó que la Justicia no haya actuado oportunamente frente a hechos que calificó como “atropellos institucionales”, recordando incluso el intento de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial.

Caso Rivas y “autointerés” judicial

Para Trapani, la resolución de la Corte en el caso de Hernán Rivas puede ser jurídicamente correcta, pero deja al descubierto una lógica de conveniencia política dentro del sistema judicial.

“La reciente decisión en el caso de Hernán Rivas, mirando al Poder Judicial desde fuera, desde el punto de vista institucional, más allá de la corrección interna del fallo, que bien podría aplaudirse, da cuenta del extremo cálculo político (autointeresado) con el que se mueve la justicia”, manifestó.

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Las declaraciones del constitucionalista se producen en un momento de fuerte presión pública sobre el sistema judicial y el Congreso, luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre la autenticidad del título universitario de Rivas y sobre la actuación de distintas instituciones en el proceso.

Renuncia acorralado por el escándalo

Rivas presentó su renuncia al Senado luego de semanas de crisis política y mediática, marcadas por las denuncias sobre su presunto título falso de abogado y el avance de las investigaciones fiscales.

La salida del parlamentario se produjo además cuando ya se perfilaba un escenario adverso en la Cámara Alta, donde varios sectores analizaban acompañar el pedido de expulsión.

Con la anulación del sobreseimiento definitivo, el exsenador deberá enfrentar juicio oral por los hechos investigados por el Ministerio Público, en uno de los casos que más impacto político generó en los últimos meses en Paraguay.