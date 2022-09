El partido se tiñe de celeste

El visitante ganó sobre el pitazo final

Sol de local fue el de la iniciativa constante, asumiendo protagonismo para generar el juego que active el trabajo ofensivo intentando llegar con los laterales sueltos para ensanchar la cancha y tener buen panorama para lograr desnivelar. El carril derecho del equipo danzarín encontró buena sintonía con Barrios y Rojas que mostraron entendimiento para ganar línea de fondo pero que en el área luego de varios intentos, Coronel pudo conectar de cabeza un balón al segundo palo pero no acertó el arco del brasileño Dos Santos.

Lea más: La continuidad de Fernando Jubero, una cuestión económica

A la visita le costaba cruzar la mediacancha, es que entre los ofensivos no había conexión de peso y cada avance no tenía progreso ante las dificultades para tener profundidad. Con el transcurrir de los minutos ya no encontró tantos espacios de maniobra el cuadro local y fue perdiendo fuerza en ofensiva.

El defensor danzarín Olmedo perdió en la salida aprovechando la situación el delantero Diego Martínez y el unicolor lo tuvo que sujetar para evitar encarar y siendo último recurso se tuvo que ir expulsado con roja directa, todo esto a poco del final de la etapa inicial.

Resistencia pasó a ser más ambicioso en la complementaria pero cuando su postura cambió, también quedó con diez por la expulsión del volante Quintana.

Se igualó el tramite de vuelta pero sin tantos recursos ofensivos para salir de la paridad, recién en la última acción ofensiva llegó el tanto de Alan Pereira que valió la victoria in extremis del equipo de la Chacarita.

Fabio Ruiz Díaz (@fabiomartin81)