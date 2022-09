La continuidad de Fernando Jubero, una cuestión económica

Juan Alberto Acosta está de permiso hasta diciembre, pero cada vez que puede, asiste al Rogelio Silvino Livieres para observar los partidos de Guaraní. El lunes, fue espectador del triunfo 2-1 sobre Olimpia por la jornada 12 del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo, mientras que en el día después, volvió a Dos Bocas para intermediar entre Fernando Jubero y la directiva.

Mientras que la dirigencia encabezada por Emilio Daher quiere destituir a Jubero, el DT no piensa renunciar, menos en la racha de dos victorias seguidas y peleando por acceder a la Copa Libertadores 2023 (lucha con Nacional). Por eso, Acosta acudió a la sesión matutina para conversar con el español y llegar a un acuerdo, que incluye un factor económico.

“Hay una cláusula que hay que tener en cuenta, saber hablar, negociar. No le salieron los primeros partidos pero se está recuperando. También hay que tener en cuenta el presupuesto del club”, señaló el titular posterior a la junta. El monto de la rescisión de Jubero ronda los US$ 300.000, dinero con el que no cuenta la institución a pesar de la venta de Roberto Fernández a Rusia.

“La idea es esa, de acuerdo a lo que hablamos. Tampoco podemos tomar una decisión drástica de Jubero no más. Él quiere seguir en el club”, explicó Acosta, quien no sentenció postura sobre el futuro del europeo al frente del plantel. “Venimos a calmar las aguas, a hablar con Fernando (Jubero) y tratar de tener un buen ambiente”, finalizó Juan Alberto.