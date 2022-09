Formativas: Cartelera del fin de semana

El motivo obedece a que la selección convocó a varios juveniles para participar en el Sudamericano Asunción 2022.

En la siguiente semana, del martes 4 y miércoles 5 de octubre, se disputará el adelanto ya con los nuevos horarios de verano, 07:00, 09:00, 14:00 y 16:00 horas.

Cartelera:

Sportivo Ameliano – Guaireña FC en cancha de Capitán Figari (Lambaré). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

12 de octubre – Sol de América en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Resistencia SC – Nacional en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Olimpia – Libertad en Complejo ODD (Villeta). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 18 (13:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Cerro Porteño – Tacuary FBC en Parque Azulgrana (Ypané). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

General Caballero JLM – Guaraní en Unión Ybyrarö. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Próxima fecha (adelanto):

Sol de América – Cerro Porteño.

Nacional – 12 de Octubre.

Guaraní – Resistencia SC.

Libertad – General Caballero JLM.

Guaireña FC – Olimpia.

Tacuary FBC – Sportivo Ameliano.