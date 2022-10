Guaraní vs. Resistencia: los celestes ganan a un pobre Guaraní

El último partido de la fecha se disputó entre Guaraní y Resistencia, equipos que pelean por sumar y llegar a la Copa Sudamericana ya que Nacional volvió a ganar y se alejó en el acumulativo.

No fue un partido jugado de gran forma en la primera etapa, Guaraní como sucedió en todo el año estaba navegando en la irregularidad, teniendo partidos buenos y malos en el campeonato, le falta regularidad al cuadro que dirige Fernando Jubero.

A pesar de lo poco que mostró Guaraní fue el que tuvo las mejores opciones en la primera etapa y, por momentos, haciendo figura a Rhuan dos Santos que tuvo muy buenas tapadas. Una de ellas en un gran remate de Ariel Benítez.

Más tarde el que ingresó solo fue Néstor Camacho, pero su remate dio en la humanidad del arquero brasileño que salió de manera rápida buscando tapar las opciones de remate para el jugador de Guaraní.

En el aurinegro se fue por lesión Fernando Román y después en los celestes Ronaldo Martínez reemplazó a Diego Martínez, también por lesión. Cuando se iba la primera etapa se vino la falta de Benítez sobre Amarilla y después de la revisión del VAR, Carlos P. Benítez cobró el penal del que se encargó Ronaldo Martínez para adelantar a los celestes.

En el segundo tiempo fue mejor Resistencia, Guaraní no hizo mucho en el campo de juego, Camacho y Fernández no aparecieron en el campo de juego, mientras que Romeo Benítez no estaba siendo muy productivo hacia su sector.

Le costó y mucho al equipo de Jubero generar jugadas de gol, Resistencia por su parte no aprovechó las posibilidades que tuvo, Guaraní se apuraba a medida que pasaban los minutos, pero la solución no llegaba ni siquiera con los cambios introducidos por Jubero.

Devis Vásquez tuvo que aparecer en un par de ocasiones para poder desviar el balón que se metía en su arco en los remates de Resistencia. Si tenía más contundencia, el equipo de Mario Jara pudo asegurar la victoria mucho antes.

Ganó Resistencia ante un Guaraní que no jugó bien y cuyos directivos ya levantaron de nuevo la voz para pedir la salida de Fernando Jubero como técnico.