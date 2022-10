Cerro Porteño: “Contra nosotros es a muerte”

“Para nosotros todo es más redoblado, todo es más difícil. Juegan contra nosotros, y está muy bien eso porque significa que respetan la dinámica, el juego, el trabajo, a los futbolistas de Cerro... pero contra nosotros es a muerte y se defienden en la última zona y contra los otros presionan alto y pierden cuatro a cero”, enfatizó Chiqui Arce, en su análisis tras el triunfo del domingo en la frontera del Este.

Arce advierte que el triunfo es una muestra de carácter, pero no tanto como en el mes de agosto. “Nuestra mayor prueba de carácter fue en agosto. No es que no duela perder un clásico, duele muchísimo, pero lo que no faltó en el clásico fue la famosa actitud, ellos tuvieron de sobra. Hoy creo que sí estamos para pelear hasta el final”.

El mediocampista colombiano Rafael Carrascal no fue considerado en el reciente juego. Al respecto el entrenador azulgrana sostuvo que “no tiene que ver con lo físico, tiene que ver por el momento, por el rendimiento, yo hablé con Rafa en ese sentido, ojalá que lo podamos recuperar pronto o para el próximo partido”. La idea es tenerlo en el encuentro del jueves contra General Caballero, pues Ángel Cardozo Lucena y Robert Piris da Motta están en capilla.