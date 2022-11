Formativas: Penúltima fecha podría tener campeones

En la Sub 14, Cerro Porteño (52 puntos), seis de su escolta Tacuary (46) podría consagrarse campeón con un empate o victoria ante Resistencia SC este viernes en Parque Azulgrana.

Libertad, con 53 puntos, podría gritar campeón en la Sub 15 al ganarle a Guaireña en Colegialito. Lo escolta Olimpia con 49.

Sol de América en la Sub 16 posee 47 puntos, tres más que su escolta Cerro Porteño. El campeonato a los solenses se podría dar en la jornada si salen victoriosos ante Olimpia y su escolta, Cerro Porteño (44), empata o pierde ante Resistencia. Sol de América posee aún un encuentro pendiente por regularizar, ante 12 de Octubre y se pondrá al día el próximo martes 15 de noviembre.

La Sub 17 está reñida entre Olimpia (46 puntos) y sus escoltas Libertad y Cerro Porteño (45). Otro que pisa los talones es Guaraní (44).

La Sub 18 está liderada por Libertad (41 puntos), Cerro Porteño (40), Olimpia (38) y Guaireña FC (38). El equipo guaireña posee un encuentro por regularizar, contra resistencia y lo harán el martes 15 de noviembre. Guaireña de ganar, pelearía por el título de la categoría. En esta penúltima jornada, Libertad recibirá a Guaireña, partido decisivo para ambos equipos

Olimpia y Cerro Porteño comparten la cima de la Sub 19 con 45 puntos y Guaraní lo escolta con 43. Son los que pelean por el título en esa categoría.

Cartelera:

Sol de América – Olimpia en Parque Guasu. Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

12 de Octubre – General Caballero JLM en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaraní – Tacuary FBC en Parque Guasu. Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Cerro Porteño – Resistencia SC en Parque Azulgrana (Ypané). Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Libertad – Guaireña FC en Colegialito: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Nacional – Sportivo Ameliano en Capitán Figari (Lambaré). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (14:00) y Sub 19 (16:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Última fecha:

Tacuary FBC – Libertad.

Guaireña FC – Cerro Porteño.

Olimpia – Nacional.

Sportivo Ameliano – Guaraní.

General Caballero JLM – Sol de América.

Resistencia SC – 12 de Octubre.