Resistencia 0 - 12 de Octubre 0: Con las manos vacías

Resistencia no pudo pasar de un empate sin goles en el cierre de su participación en el torneo Clausura. El cuadro de la Chacarita no le pudo ganar al descendido 12 de Octubre de Itauguá y se quedó con las manos vacías para la próxima temporada en materia de torneos internacionales. El Triángulo Rojo mantuvo la categoría, pero de ahí no pasó.