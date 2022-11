Cerro Porteño: Profesionales contratados esperando la excelencia

El comunicado que anunciaba la creación de dos nuevos departamentos, expresaba: “El Club Cerro Porteño informa la creación de dos nuevos departamentos e incorporación de profesionales del primer nivel en Sudamérica, con el objetivo de apuntar a la excelencia deportiva de los jugadores profesionales del plantel de Primera y el continuo desarrollo de los jóvenes de la cantera de nuestra institución”. Los nuevos departamentos que va a adherir la entidad de barrio Obrero son el departamento de Scouting y Análisis y la Coordinación del departamento de Salud y Alto rendimiento.

Francisco Arce aclaró que no participó en la gestión y contratación de los profesionales. “Yo no lo conozco a Rafael, no hablé con Scolari (Luis Felipe) sobre ese tema. La institución salió a buscar nombres y Diego Gavilán ayudó mucho en eso, porque le dieron a él esa tarea.