Formativas: cartelera de la última fecha

En esta jornada se espera conocer a los demás monarcas, salvo que haya igualdad de puntos, donde se disputará partido extra.

Se definieron tres títulos en la última jornada, Campeón en la Sub 14 para Cerro Porteño y la Sub 15 para Libertad, además de vice campeón a Tacuary en la Sub 14.

Cartelera:

Tacuary FBC – Libertad en Parque Guasu. Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Guaireña FC – Cerro Porteño en Parque del Guairá (Villarrica). Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Olimpia – Nacional en Complejo ODD (Villeta). Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Sportivo Ameliano – Guaraní Complejo Ocampos. Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

General Caballero JLM – Sol de América en Unión Ybyraro. Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Resistencia SC – 12 de Octubre en Parque Guasu. Martes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (14:00) y Sb 19 (16:00). Miércoles: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Principales líderes:

Sub 14: Cerro Porteño 55 puntos (campeón) – Tacuary FBC 47 vice

Sub 15: Libertad 56 puntos (campeón), Olimpia 52 y Cerro Porteño 49.

Sub 16: Sol de América 49 puntos y Cerro Porteño 47.

Sub 17: Libertad y Cerro Porteño 48, Guaraní 47 y Olimpia 46.

Sub 18: Libertad 44 puntos, Cerro Porteño 43, Olimpia y Guaireña 41.

Sub 19: Cerro Porteño y Olimpia 48 puntos, Guaraní 46.