Cerro Porteño: Mateus, en las redes

Primero, a la mañana, brasileño Mateus Gonçalves escribió en su cuenta de las redes que “¡Ser diferente y tener una opinión formada no significa ser arrogante e ignorante!”.

Horas después, mediante un comunicado, Mateus, se pronunció con relación a sus declaraciones, que el entrenador Francisco Arce calificó de “desubicada”. “La intención detrás de tales declaraciones no era otra que expresar las dificultades de adaptación que como extranjeros podemos sentir ante una cultura y fútbol diferente, a las que respondemos dando siempre el 100 por ciento de nosotros con la finalidad de cumplir, si no superar, las expectativas que se tiene en nosotros”, comenzó diciendo.

“O Raio” aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto debido al escaso manejo que tiene del idioma español. “Quisiera aclarar que, en esta oportunidad, mis palabras fueron sacadas de contexto, considerando además que me cuesta expresarme en un idioma que no es mi lengua natal, no siempre correspondiendo mi hablar a lo que realmente siento y pienso. Mi intención nunca fue, ni será, referirme de forma negativa al trabajo o comportamiento de ninguno de mis compañeros, los cuales respeto y seguiré respetando”, continúo.

Mateus terminó pidiendo disculpas, en caso de que sus declaraciones hayan sido malinterpretadas. “En caso que tales declaraciones hayan dado lugar a un malentendido o hayan sigo objeto de malinterpretación, extiendo las disculpas correspondientes tanto a mis compañeros de equipo, comando técnico y familia de Cerro Porteño, así como todos nuestros aficionados, a los cuales respeto y debo mi trabajo”, finalizó.