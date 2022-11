Premiación de las Formativas en Parque Guasu

Cerro Porteño logró dos campeonatos (Sub 14 y Sub 19) y tres vices campeonatos (Sub 16, Sub 17 y Sub 18).

Libertad fue monarca en tres categorías; Sub 15, Sub 17 y Sub 18.

Lea más: El vicecampeonato de la Sub 19 fue para Guaraní

Sol de América se consagró en la Sub 16.

Categoría: Sub 14

Campeón: Cerro Porteño

Vice: Tacuary

Goleador: José Centurión (Guaraní), 27 goles

Valla menos vencida: Cerro Porteño

Categoría: Sub 15

Campeón: Libertad

Vice: Olimpia

Goleador: Óscar Acuña (Libertad), 24

Valla menos vencida: Olimpia

Categoría: Sub 16

Campeón: Sol de América

Vice: Cerro Porteño

Goleador: David Fernández (Sol de América), 23

Valla menos vencida: Olimpia

Categoría: Sub 17

Campeón: Libertad

Vice: Cerro Porteño

Goleador: Tiago Caballero (Nacional), 25

Valla menos vencida: Cerro Porteño

Categoría: Sub 18

Campeón: Libertad

Vice: Cerro Porteño

Goleador: Juan Mereles (Sportivo Ameliano), 15

Valla menos vencida: Libertad y Cerro Porteño

Categoría: Sub 19

Campeón Cerro Porteño

Vice: Guaraní

Vice: Tobías Gamarra (Guaraní), 11

Valla menos vencida: Guaraní