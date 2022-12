Guaireña: Troadio Duarte da su versión

El técnico aseguró que dejó la institución en una inmejorable posición. “Me están sacando en un momento en el que Guaireña está bien, en una inmejorable posición, no lo estoy dejando en zona de descenso, peleando por el promedio”.

Lea más: Guaireña: Tiburón Torres, al mando gua’i

Troadio indicó que no se llegó a un acuerdo en la propuesta de rebaja salarial por parte de la dirigencia. “Mi deseo era poder continuar, el presidente manifestó que quería que nos quedemos, pero después no llegamos a un acuerdo. Yo de una había dicho que no a la reducción salarial, no nos gustó esa idea y la dirigencia optó en buscar otro técnico”.

El profesional aclaró que siempre se ajustó a las necesidades del club. “Nosotros sabíamos donde estábamos, nuestra realidad y en base a eso trabajábamos. Armamos planteles cada seis meses”.