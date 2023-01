Zabala, otra sombra de Torres en Olimpia

Facundo Gabriel es uno de los cinco fichajes de Olimpia de cara a esta temporada en la que tiene los dos torneos caseros, la Copa Libertadores y de entrada defender la Supercopa, el próximo miércoles frente a Sportivo Ameliano, en Sajonia, a las 20:00.

“A Iván lo conozco desde que jugó en Colón, sé lo importante que es para el equipo. Yo vengo a pelear el puesto. Pelear un lugar con un jugador así te exige más, te hace mejor jugador. Si tengo la posibilidad, aprovecharla al máximo. Me gusta este desafío, lo tomo como un provecho”, apuntó Facundo ayer en la charla en el Cardinal Deportivo.

A propósito de la función de lateral, Zabala sostiene que “mi fuerte es atacar, me gusta pasar al ataque y ser protagonista”. Advierte que “me considero muy fuerte en la marca, aguerrido que le gusta el roce y el choque, obviamente siempre tengo para mejorar. Me considero un lateral que me gusta atacar y a la hora de defender me siento fuerte”.

Después de la jornada de fútbol anteanoche, los integrantes de la plantilla franjeada retornaron en la mañana de ayer a los trabajos.

El próximo y último juego de preparación es mañana frente a Guaraní, otra vez en el Manuel Ferreira, a las 18:00.