Elvio Vera: de la Liga de Atyrá a la hazaña con Ameliano

“En el Apertura 2022 jugué por Tacuary y en el Clausura por el 12 de Octubre. Antes que terminé el torneo fui a jugar a Atyrá. El profesor García me llamó para volver al club y le dije que sí. Hablamos mucho con el profesor, sin él no iba a pasar lo que pasó ayer”, expresó.

El ofensivo, perteneciente a los registros de Libertad, se refirió a la jugada que terminó en el único gol del partido. “Cuando Alex Arce me envío el balón, Mateo Gamarra estaba de espalda y cuando se dio vuelta ya le gané en la carrera para poder anotar el gol, tuve una ocasión así antes y no pude marcar. El profesor pedía que no se nos escape el partido, teníamos que salir campeones como sea, y los muchachos dieron todo para poder lograr el título”, finalizó diciendo.