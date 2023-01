Guaireña FC vs. Nacional: La Academia fue más efectiva en el Parque

Era la primera vez que Troadio Duarte no dirigía a Guaireña en la primera división. Roberto Torres era el nuevo entrenador y había que ver qué proponían los albicelestes en el torneo. Nacional perdió a grandes figuras del 2022 y con varios nuevo encaraba esta nueva temporada.

No fueron buenos los primeros minutos del partido. Ambos equipos no estaban jugando bien, el juego era muy cortado y los arqueros tuvieron poco trabajo. Ninguno fue superior al otro aunque a Nacional le costaba más llegar al arco del rival.

Fue Milton Maciel el que estuvo a punto de sorprender a Héctor Espínola. Fue en un tiro libre no muy cerca del arco, pero el ex jugador de Guaraní decidió rematar al arco y el balón pasó cerca del palo izquierdo del arco de Nacional.

El partido estaba muy cortado, con muchas faltas por parte de ambos equipos y eso no ayudaba para que el partido gane en intensidad. Así fue hasta el minuto 20 porque allí llegó el remate desde la izquierda para Guaireña, Héctor Espínola dio el rebote y Nildo Viera aprovechó para rematar de zurda y anotar el primero para los locales.

Guaireña seguía mejor que Nacional, los visitantes no estaban haciendo un buen partido y se notaba el cambio en la propuesta de los locales que al contrario de años anteriores, esta vez eran los que proponían jugar al ataque y así Milton Maciel y Nildo Viera tuvieron ocasiones para aumentar el marcador.

A los tricolores les costaba llegar hasta que vino una jugada de Román por la izquierda, el balón puesto al área y Cristhian Ocampos con un gran golpe de cabeza anotó el empate para los dirigidos por Pedro Sarabia. Así se fue la primera etapa.

El segundo tiempo comenzó de gran forma para los visitantes, es que en su primer ataque Matías Martínez se llevó el balón, cedió a Carlos Arrúa que enganchó en el área y sacó un gran remate para vencer a Aldo Pérez y convertir un golazo para la academia. Dos minutos después tuvo la ocasión para el tercero en un tiro libre que Román pateó muy arriba.

El partido ganó en emociones porque Guaireña no se quedó y fue de manera rápida a buscar el gol del empate. Núñez no alcanzó el balón en una ocasión brillante, después tras una asistencia de Cabañas, Milton Maciel no pudo rematar bien de derecha.

Guaireña proponía el fútbol de ataque, iba con todo a buscar el empate, Carlos Duarte ya estaba en el campo de juego, pero estaba enfrentando a un equipo muy claro frente al arco ya que llegó por tercera vez con riesgo hasta el arco y anotó el tercero. Se equivocó un defensor y el balón llegó hasta Cristhian Ocampos que anotó el gol ante la salida del arquero.

Los locales intentaron llegar al gol, Roberto Torres recurrió a su banca intentando cambiar la historia del partido, pero no pudo llegar el gol ante un Nacional que ya estaba jugando de manera tranquila después de conseguir el tercero. Ganó la academia y comenzó de gran forma el campeonato ante un Guaireña que jugó bien en el primer tiempo, pero no tuvo eficacia frente al arco.