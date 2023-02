Del Parque al Bosque, el recorrido dominical

En la capital del cuarto departamento, Guaireña y Sportivo Trinidense se enfrentarán a partir de las 17:30. El partido de segundo turno, marcado para las 20:00, será animado por Olimpia y Tacuary, en el Manuel Ferreira.

Lea más: Arbitraje: Benítez en la Olla y Ojeda en Para Uno

El duelo de mayor atracción es el nocturno, con el Decano como claro favorito a ganar en su segunda presentación en el torneo, después de su debut triunfal contra Luqueño y la postergación del juego de la segunda fecha con Nacional.

Los franjeados cuentan con las bajas de Víctor Salazar e Iván Torres, quienes serán sustituidos por Sergio Otálvaro y el debutante Facundo Zabala.

En “Tacua” se producirá el estreno de Carlos Humberto Paredes, reemplazante de Robert Pereira Molina. El nuevo conductor prepara variantes, con el debut del punta de lanza brasileño Patryck Ferreira, quien cuenta con las mejores referencias futbolísticas, pero que de acuerdo a los datos suele tener inconvenientes con la balanza.

* Fin de una novela. Matías Facundo Almeida Martínez (17) extendió su vínculo con Olimpia hasta fines del 2025 y militará a préstamo en Trinidense. El chico generó un impacto mediático al tratarse del nieto de Éver Hugo Almeida, una de las mayores glorias franjeadas. El delantero no pudo ser inscripto a tiempo por lo que su estreno en Primera no se dará en la tercera fecha sino en la quinta (en la cuarta juegan Trinidense y Olimpia, por lo que no podrá participar por cláusula de contrato).