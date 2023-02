Arranque del Torneo de las Formativas con nuevo formato

Los encuentros se disputarán íntegramente los días sábados, siendo un único torneo con tres ruedas corridas. Todos los equipos compartirán localías en cada fecha, siendo la Sub 14, Sub 15 y Sub 16 disputados en el escenario del local, y las Sub 17, Sub 18 y Sub 19 en cancha del visitante. Jugándose dos encuentros a la mañana y uno por la tarde.

Guaraní, Tacuary, Nacional, Resistencia SC, General Caballero JLM, Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño harán de local en Parque Guasu, canchas que se utilizarán en su totalidad esta primera jornada.

Al finalizar el torneo, se disputará la Copa Oro y la Copa Plata, donde en la primera accederán los mejores seis equipos con mejor acumulación y sumatorio de puntos anuales en todas las categorías, mientras en la segunda copa, los seis últimos lugares con menor acumulación. Dicho torneos se realizarán entre el 21 de octubre al 18 de noviembre del corriente año.

Cartelera:

Libertad – Guaraní en Parque Guasu. En Colegialito; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (17:30). En Parque Guasu; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (17:30).

Sportivo Trinidense – Tacuary FBC. En Parque Guasu; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Sol de América (auxiliar); Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (17:30).

Guaireña FC – Nacional. En Parque del Guairá (Villarrica); Sub 14 (10:00), Sub 15 (15:15) y Sub 16 (17:30). En Parque Guasu; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (17:30).

General Caballero JLM – Resistencia SC. En Parque Guasu; Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (15:30). En Parque Guasu; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (15:30).

Cerro Porteño – Sportivo Ameliano. En Parque Azulgrana (Ypané); Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (17:30). En Parque Guasu; Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:15) y Sub 19 (17:30).

Olimpia – Sportivo Luqueño. En Complejo ODD (Villeta); Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:15) y Sub 16 (17:30). En Parque Guasu; Sub 17 (15:30), Sub 18 y Sub 19 (17:30).

Próxima fecha:

Sportivo Trinidense – Cerro Porteño.

Tacuary FBC – Guaireña FC.

Nacional – Olimpia.

Sportivo Luqueño – General Caballero JLM.

Resistencia SC – Libertad.

Guaraní – Sportivo Ameliano.