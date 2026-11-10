Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared

La Fiscalía allanó la casa matriz de Ueno Bank, y encontró dos cajas fuertes. Una estaba escondida detrás de una pared. Solo pudo abrirse la primera, con documentos de interés para la causa. La segunda quedó lacrada y se abrirá este martes.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Silvio Corbeta. Se realizó en la oficina que ocupaba Miguel Vázquez, en la sede ubicada sobre las calles Santa Teresa y Concejal Vargas.

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Un hallazgo “fortuito”

Según Corbeta, el equipo buscaba evidencia documental cuando notó algo que “pareció raro” y pidió verificarlo. Así apareció la segunda caja fuerte, de gran tamaño, en la terraza del edificio y detrás de un baño. El fiscal la describió como una especie de “doble fondo” y la calificó de “hallazgo fortuito”.

La apertura de la primera demandó horas, hasta entrada la noche. Los cerrajeros especialistas fueron contratados por la Fiscalía. Corbeta explicó que la segunda se lacró y que el trabajo continuará este martes.

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Solo papeles, pero útiles

La caja que se abrió no tenía dinero ni objetos de valor económico, según el fiscal. Contenía documentos vinculados a la investigación, aunque no precisó cuáles. Aclaró que el contenido de la segunda caja se desconoce.

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El allanamiento tampoco terminó. Falta recorrer el resto de las oficinas. Corbeta recordó que el BCP está en pleno proceso de intervención y tiene el control del edificio y la custodia de la documentación. La Fiscalía, dijo, fue a reforzar y a buscar evidencia para la causa penal.

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Rastreo de bienes y circuito cerrado

El fiscal sostuvo que el objetivo es hallar evidencias que lleven a más bienes para una eventual recuperación de activos. Dijo que gestionan las filmaciones del circuito cerrado. Recordó que el BCP trabaja casi las 24 horas y que, según su recuerdo, tiene 15 días para entregar su informe final.