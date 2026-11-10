ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
10 de noviembre de 2026 - 00:59

Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared

Fiscales hallaron una caja fuerte oculta tras una pared en la casa matriz de Ueno Bank. Abrieron una, con documentos, y seguirán con la segunda este martes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Fiscalía allanó la casa matriz de Ueno Bank, y encontró dos cajas fuertes. Una estaba escondida detrás de una pared. Solo pudo abrirse la primera, con documentos de interés para la causa. La segunda quedó lacrada y se abrirá este martes.

Caja fuerte gris con puerta abierta y daños, llena de polvo, dentro de un armario de madera.
Una de las dos cajas fuertes halladas en la casa matriz de Ueno Bank.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Silvio Corbeta. Se realizó en la oficina que ocupaba Miguel Vázquez, en la sede ubicada sobre las calles Santa Teresa y Concejal Vargas.

Lea más: Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo

Un hallazgo “fortuito”

Silvio Corbeta en traje negro habla a micrófonos, mientras Yeimy Adle lo observa con atención en un ambiente serio.
El fiscal Silvio Corbeta se dirige a los medios tras el allanamiento a la casa matriz de Ueno Bank.

Según Corbeta, el equipo buscaba evidencia documental cuando notó algo que “pareció raro” y pidió verificarlo. Así apareció la segunda caja fuerte, de gran tamaño, en la terraza del edificio y detrás de un baño. El fiscal la describió como una especie de “doble fondo” y la calificó de “hallazgo fortuito”.

Dispositivo electrónico montado en pared oscura, sin personas visibles en un entorno cerrado y tenue.
Una segunda caja fuerte fue hallada en la casa matriz de Ueno Bank, y estaba oculta detrás de una pared de un baño.

La apertura de la primera demandó horas, hasta entrada la noche. Los cerrajeros especialistas fueron contratados por la Fiscalía. Corbeta explicó que la segunda se lacró y que el trabajo continuará este martes.

Dos mujeres de espaldas, una en blusa blanca y otra en camisa azul, ajustan un cartel en la puerta de baño.
Funcionarios de la Fiscalía lacraron el lugar donde se encontraba oculta una caja fuerte que no se pudo abrir.

Lea más: Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

Solo papeles, pero útiles

La caja que se abrió no tenía dinero ni objetos de valor económico, según el fiscal. Contenía documentos vinculados a la investigación, aunque no precisó cuáles. Aclaró que el contenido de la segunda caja se desconoce.

El allanamiento tampoco terminó. Falta recorrer el resto de las oficinas. Corbeta recordó que el BCP está en pleno proceso de intervención y tiene el control del edificio y la custodia de la documentación. La Fiscalía, dijo, fue a reforzar y a buscar evidencia para la causa penal.

Cinco personas en oficina moderna; hombres con camisas negra y blanca, mujer con chaqueta clara y otra en camiseta negra.
La comitiva fiscal policial realizó un allanamiento en la casa matriz de Ueno Bank en Asunción.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía pedirá ayuda a EE.UU., Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero desviado

Rastreo de bienes y circuito cerrado

El fiscal sostuvo que el objetivo es hallar evidencias que lleven a más bienes para una eventual recuperación de activos. Dijo que gestionan las filmaciones del circuito cerrado. Recordó que el BCP trabaja casi las 24 horas y que, según su recuerdo, tiene 15 días para entregar su informe final.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Mundo
Inauguran en Perú estatua más grande del mundo en honor a León XIV, de 14 metros de altura
Ver más

Te puede interesar