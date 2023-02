Resistencia y Guaraní abren la cuarta jornada en Villa Elisa

El fútbol paraguayo abre otro capítulo del torneo Apertura 2023. Este viernes, con dos partidos, inicia la cuarta fecha, que tiene como particularidad a los grandes en el interior del país. El primer encuentro de la ronda es en Villa Elisa y enfrenta a Resistencia y Guaraní: desde las 18:00, chocan en el Luis Alfonso Giagni con el arbitraje de Carlos Paul Benítez y el VAR de Juan López.

Lea más: Cerro visita a Guaireña en el comienzo de la era Sava

El Triángulo Rojo busca la segunda victoria en el certamen después de romper la racha de derrotas seguidas en el triunfo 3-0 sobre el supercampeón, el Sportivo Ameliano. Por su parte, el Aborigen tiene como objetivo triunfar por primera vez en el año: en las tres ruedas pasadas, perdió 1-0 en el debut (vs. Libertad), igualó 2-2 (vs. Sportivo Ameliano) y empató 1-1 (vs. Cerro Porteño).

Los detalles de Resistencia-Guaraní