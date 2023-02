¿A qué juegan, qué hay detrás?

Qué hay, qué pasó o definitivamente las relaciones están cortadas, situación que comenzó a percibirse con la campaña en la elección del representante de la Primera División B en el Consejo Ejecutivo de la APF. O si no existe ningún alejamiento, por qué nadie sale a aclarar que de un tiempo a esta parte se borraron a los árbitros paraguayos de las designaciones de la Conmebol.

Que Robert Harrison y Alejandro Domínguez fueron por cuerdas separadas en la asamblea de la APF en la nominación del cupo de Primera B es real. Entonces, el que manda en la matriz del fútbol paraguayo dio su bendición al político de dos listas, Óscar Barreto, y el de la lapicera de la entidad sudamericana, a Jorge González.

Para refrescar al lector, en aquel proceso eleccionario se hizo descabalgar por la “unidad granítica” a Carlos Ortega y dos quedaron en la puja respaldados con ofrecimiento de “asado, un poco de pileta” y “viaje a Guayaquil”, para ser testigo de la final de la Copa Libertadores 2022.

El premio del lado del oficialismo fue participar de un encuentro con “fútbol, un poco de pileta, seguido de un asado..”, y acontramano vino aquel mismo día la invitación para viajar a Ecuador y ser testigo de la final que Flamengo le ganó a Athletico Paranaense.

Ganó Barreto a González, y a partir de ahí se fueron sucediendo hechos que ameritan creer que Harrison y Domínguez están alejados: o cómo se explica que los árbitros paraguayos fueron olvidados por el departamento referil de la Conmebol, que tiene a Enrique Cáceres como director, aunque sostienen que pese a estar lejos, el brasileño Wilson Seneme sigue manejando todo.

Éber Aquino, actual director de árbitros de la APF, fue el último en dirigir un partido de Copa, en agosto pasado. Después, Derlis López fue incluido entre los designados al Sudamericano Sub 20, pero no dirigió. Ayer se divulgó los que irán al Sudamericano Sub 17 sin ningún compatriota y ya pasaron varios partidos de la Libertadores y en blanco...

Aaah. Robert Harrison no estuvo en la reciente presentación de la candidatura de la Conmebol en la idea de ser sede del Mundial 2030. Alejandro Domínguez si con toda su comitiva.