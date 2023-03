Un par de días de descanso en Resistencia

Las tareas se reanudaron ayer con vistas al cotejo de la sexta fecha, marcado para el domingo contra Sportivo Luqueño en el estadio Feliciano Cáceres, a las 17:30.

Si bien hasta aquí la producción de puntos no llena las expectativas (4 de 15), el hecho de haber culminado de pie frente al Ciclón genera una motivación en la dotación del Triángulo rojo.

Para el siguiente choque no podrá ser alistado Alan Pereira, expulsado en barrio Obrero por un manoseo a Alberto Espínola.

El ex Rubio Ñu y Guaraní aclaró que su intención no era dañar al colega. Beto protestó airadamente luego de experimentar la extraña sensación atrás. “Fue algo accidental. Lastimosamente mi mano se fue ahí”, aclaró Pereira luego de meter la mano donde no debía.