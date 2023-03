Camino de la fase previa de la Copa Paraguay 2023

En la tarde del viernes, en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Paraguay 2023, donde se conocieron los emparejamientos de las dos primeras fases.

El sistema de disputa consta de tres fases: La Fase 1 está dividida en tres bloques. Los 17 equipos de la UFI quedaron emparejados de la siguiente forma: Independiente (Nanawa) vs. Cerro Porteño (Filadelfia), 14 de Mayo (Capiibary) vs. General Caballero (Katueté), 14 de Mayo (Fulgenio Yegros) vs. Representante de Itapúa, Tte. Brozzon (Tobatí) vs. Unión Ybyraró (Capiatá), Guaraní (Minga Guazú) vs. Univ. Católica (Repatriación), Cerro Porteño (Mbocayaty) vs. Sol de Mayo (Roque González), Libertad (San Patricio) vs. 1° de Marzo (Pilar). Y un grupo de tres equipos: Atlético Amambay (Capitán Bado), Sport Hernancito (Puerto Guaraní) y Sport Santa Cecilia (Belén).

En la Primera B son 17 cuadros participantes y jugarán de la siguiente forma: Atlántida vs. Cristobal Colón (J.A.Saldívar), 3 de Noviembre vs. 29 de Setiembre, Humaitá vs. General Díaz, Cristobal Colón (Ñemby) vs. Silvio Pettirossi, Benjamín Aceval vs. Olimpia de Itá, Sportivo Iteño vs. Sportivo Limpeño y 3 de Febrero vs. Deportivo Capiatá. Y un grupo de tres conformado por Atlético Tembetary, Presidente Hayes y River Plate.

Por último están los 12 equipos de la Primera C. Sport Colonial vs. Valois Rivarola, Capitán Figari vs. 12 de Octubre (Santo Domingo), Atlético Juventud vs. Oriental, Pilcomayo vs. Sport Colombia, Fulgencio Yegros (Ñemby) vs. Primero de Marzo y Gral. Canallero de Campo Grande vs. General Caballero Zeballos Cue.

Los 24 equipos que logren la clasificación avanzarán a la Fase 2, en la que se sumarán a los 16 clubes de la Intermedia.

Aquí, en base a un nuevo sorteo, se formarán 20 llaves a encuentro único. Los ganadores avanzarán a la Fase 3 de la competición, donde se medirán a los 12 equipos de Primera.

El campeón se clasifica a la Copa Libertadores 2024 y también disputará la Supercopa Paraguay.