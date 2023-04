Libertad humilla a Cerro Porteño

El “Guma” hizo trizas de la Savaneta

Para explicar todo lo que pasó en una sola etapa del partido, necesitamos muchas páginas. En resumen: despierto Libertad, somnoliento Cerro Porteño. El resultado: tremenda paliza gumarela frente al que mejor venía jugando en el torneo.

El fallido intento de salida pulcra defensiva fue una muestra de la negra jornada azulgrana. Cesión Báez a Cardozo Lucena, madrugado por Diego Gómez para la asistencia a Óscar Cardozo para su anotación registrada en el primer minuto.

Una gran maniobra del “eléctrico” Enso González, “La Perla” liberteña, inició el camino del segundo tanto. Pase gol de Tito Villalba para la resolución del mundialista Cardozo.

El tercero llegó con un centro de Sanabria y el frentazo de Barboza para redireccionar el envío. Tras esa conversión, se produjo una interrupción del espectáculo por 10 minutos, debido a los disturbios ocasionados por los hinchas visitantes fuera del estadio.

Tras la reanudación, “La Pantera” Morales tuvo la más clara ocasión para descontar, pero su disparo fue sobre el travesaño.

Una pifiada del Beto Espínola dejó a Tacuara solo frente a Jean para establecer el 4-0. Para el quinto, agarrón de Espínola sobre Barboza, penal y nueva anotación del insaciable Cardozo. El cerrista fue expulsado al aplicarle un cabezazo al zaguero argentino, quien esta vez se mantuvo equilibrado. En ocasiones anteriores se presentaba como iniciador de tumultos.

Al descanso, con un Ciclón fulminado, un hombre menos y su capitán Patiño lesionado. La Savaneta estaba pintada.

Con el pleito liquidado en el primer tiempo, el segundo fue prácticamente de “relleno”, porque el local se conformó con su clara ventaja, su nivel decreció y el visitante no tuvo argumentos como para al menos decorar el marcador.

Libertad se fortalece para la Libertadores. Cerro necesita una sacudida inmediata.

Garnero: “Fuimos muy superiores”

“Fuimos muy superiores, encontramos en este partido la efectividad que en otros encuentros nos costó. Es un buen resultado, fuimos amplios dominadores”, manifestó el entrenador de Libertad, Daniel Garnero (54).

Consultado sobre la producción goleadora de Óscar Cardozo (cuatro tantos), el argentino respondió: “Lo de Tacuara es algo increíble. Que siga tan vigente nos pone muy contentos”. En cuanto a la aparición de nuevas figuras, indicó: “Los jóvenes están jugando como si fuera que hace mucho tiempo lo hacen. El equipo está entendiendo que necesitamos de todos”.

* Óscar Cardozo (39). “Entramos decididos, manejamos la pelota. Las ocasiones que tuvimos marcamos y por eso fue la diferencia que sacamos”, mencionó.

* Facundo Sava (49). “Que esto sirva de experiencia para lo que se viene y no nos vuelva a ocurrir. Hay que admitir que el rival fue mejor que nosotros en el primer tiempo. Hay que seguir para adelante. No lo esperábamos, pero nos pasó. No podemos volver el tiempo atrás”, consignó el director técnico de Cerro Porteño.

* Diego Churín (33). “Perdimos no siendo nosotros, eso lo que más rabia me da. Eso me da bronca, es la única impotencia. Son las penas del fútbol”, indicó el delantero azulgrana.