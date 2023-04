Olimpia vs. Patronato: victoria por la mínima para liderar el grupo

El decano quería dejar atrás su momento en el campeonato paraguayo para meter la cabeza en su torneo favorito, la Copa Libertadores. Diego Aguirre puso la misma figura que utiliza en el Apertura con Bruera en el banco de suplentes.

Los primeros minutos sorprendió el equipo argentino. Acostumbrados a jugar con mucha intensidad, así lo hicieron y comenzaron a llegar con cierto peligro hasta el arco de Gastón Olveira. A Olimpia le costó mucho en los primeros minutos.

Los argentinos tuvieron jugadas en las que pudieron llegar al gol, Alexander Sosa era el más peligroso con los remates de media distancia, después fue todo de Olimpia.

Los decanos mejoraron y comenzaron a meter presión, Paiva tuvo un cabezazo que sacó el arquero Salvá, que en la primera etapa fue la gran figura de su equipo. Salvá estuvo de muy buena forma en una jugada en donde desbordó Iván Torres, puso el balón al medio, Zárate remató al travesaño y el cabezazo de Fernández fue sacado por el arquero argentino.

Hasta que a los 44 minutos ya no pudieron aguantar los ataques de los decanos. Centro desde la izquierda, la pelota les pasó a todos y Fernando Cardozo aprovechó para quedar solo frente al arco y adelantar a los decanos.

Olimpia ingresó para el segundo tiempo con un cambio, Facundo Zabala reemplazó a Iván Torres como lateral izquierdo. Los paraguayos comenzaron a tener posibilidades de gol porque los argentinos fueron al ataque en busca de la igualdad, hasta tuvieron un remate de Russo que sacó muy bien Olveira.

El decano tenía espacios que podía aprovechar para anotar más goles ante un equipo con mucho espíritu de lucha, pero poco fútbol, igual llegó en varias ocasiones con mucho peligro.

Olimpia no cerraba el partido y eso era una preocupación para todos, hubo opciones para que anote el segundo, pero no le sobró nada al decano. Patronato tenía la pelota, pero no lastimaba.

El partido se fue con la victoria por la mínima de Olimpia que se acomoda en la tabla de puntuación del grupo. Ahora se viene Atlético Nacional.