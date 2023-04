Copa Paraguay: Primera fase continúa en la “Terraza del país”

Los 24 clasificados de la primera instancia (9 de UFI, 9 de la Primera División B y 6 de la Primera División B), jugarán ante los representantes, se emparejarán con los 16 representantes de la División Intermedia, entre los cuales 20 clubes accederán a la tercera fase, donde se encontrarán con los elencos que militan en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Con el choque que tendrá lugar en el estadio del 2 de Mayo, se inicia la segunda semana del torneo de integración, que a diferencia de años anteriores, desde esta temporada ofrece un cupo a la Copa Libertadores 2024, más el premio económico de 600 millones de guaraníes, para el equipo que logre quedarse con el trofeo.

El subcampeón se embolsará 250 millones de nuestra moneda, el tercero se adjudicará Gs. 100 millones, mientras que el cuarto, quedará con Gs. 50 millones.

* Pedro Juan Caballero (14:30): en el estadio Río Parapití, Atlético Amambay de Capitán Bado vs. Sport Santa Cecilia de Belén. Árbitra: Zulma Quiñónez. Asistentes: Hugo Martínez y Christian Sosa. Cuarto árbitro: Blas Romero.

* Martes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Sport Santa Ceilia de Belén vs. Sport Remancito de Puerto Guaraní. 16:45: en el estadio Parque del Guairá, Guaraní de Minga Guazú vs. Universidad Católica de Repatriación. 19:00: Cerro Porteño de Mbocayaty vs. Sol de Mayo de Roque González.

* Miércoles, a las 18:30: en el estadio Villa Alegre, 14 de Mayo de Fulgencio Yegros vs. Sport San Pedro de San Pedro del Paraná.

* Jueves, a las 16:00: en el estadio La Arboleda, Presidente Hayes de barrio Tacumbú vs. River Plate de barrio Mburicaó. 18:30: Humaitá de Mariano Roque Alonso vs. General Díaz de Luque.

* Viernes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Spor Remancito de Puerto Guaraní vs. Atlético Amambay de Capitán Bado.

Resultados de la Semana 1

* Martes, en Ypané: Cristóbal Colón de Ñemby 1-Silvio Pettirossi 2; Libertad de San Patricio 0-1° de Marzo de Pilar 2.

* Miércoles, en San Lorenzo: 3 de Noviembre 3 - 29 de Setiembre 1; Sportivo Iteño 1 - Sportivo Limpeño 3.

* Jueves, en Capiatá: Teniente Brozzon de Tobatí 0-Unión Club Ybyraró de Capiatá 6; 3 de Febrero RB 0-Deportivo Capiatá 1.

* Los clasificados: Silvio Pettirossi del barrio Republicano (Primera B), 1° de Marzo de Pilar (UFI), 3 de Noviembre del barrio San Pablo (Primera B), Sportivo Limpeño (Primera B), Unión Club Ybyraró de Capiatá (UFI) y Deportivo Capiatá (Primera B).