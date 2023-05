Calendario de la Segunda Fase de la Copa Paraguay

La segunda instancia del torneo de integración pondrá en acción los 24 clasificados de la primera etapa (9 de UFI, 9 de Primera División B y 6 de Primer División C) y a los 16 militantes de la División Intermedia, de los que saldrán 20 clasificados que se medirán con los representantes de la máxima categoría.

El campeón se adjudicará el cupo a la Copa Libertadores 2024 y el premio económico de 600 millones de guaraníes. Mientras que el segundo se embolsará 250 millones de nuestra moneda.

* Martes, 6 de junio (14:00): en el estadio Unión Agrícola, Sport Santa Cecilia de Belén vs. Rubio Ñu; 16:30: General Caballero ZC vs. Deportivo Santaní.

* Miércoles, 7 de junio (14:00): en el estadio Isidro Roussillón, Cerro Porteño de Filadelfia vs. 24 de Setiembre; 16:30: Benjamín Aceval vs. Valois Rivarola.

* Jueves, 8 de junio (14:00): en el estadio Jardines del Kelito, 1° de Marzo de Pilar vs. Cristóbal Colón JAS; 16:30: Cerro Porteño de Mbocayaty vs. Deportivo Recoleta.

* Martes, 13 de junio (16:00): en el estadio Gunther Vogel, Oriental vs. Unión Club Ybyraró de Capiatá; 18:30: 12 de Octubre SD vs. San Lorenzo.

* Miércoles, 14 de junio (16:00): en el estadio Antonio Aranda, Silvio Pettirossi vs. Pastoreo FC; 18:30: Universidad Católica de Repatriación vs. 3 de Febrero CDE.

* Jueves, 15 de junio (13:30): en el estadio “La Catedral”, 14 de Mayo de Capiíbary vs. 3 de Noviembre; 16:00: en el estadio Luis Alfonso Giagni, River Plate vs. Sportivo Carapeguá; 18:30: Sportivo San Pedro del Paraná vs. Sol de América.

* Martes, 20 de junio (16:00): en el estadio Ricardo Grégor, 1° de Marzo de FDM vs. Atlético Colegiales; 18:30: Deportivo Capiatá vs. Independiente CG.

* Miércoles, 21 de junio (14:00): en el estadio Emiliano Ghezzi, Sport Colombia vs. Fernando de la Mora; 16:30: en el estadio Luis Salinas, Atlético Tembetary vs. Atyrá; 19:00: Sportivo Limpeño vs. Martín Ledesma.

* Jueves, 22 de Junio (16:00): en el estadio Río Parapití, Atletico Amambay de Capitán Bado vs. 12 de Octubre de Itauguá; 18:30: General Díaz vs. 2 de Mayo PJC.