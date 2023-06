Nacional: Sarabia; contento por el crecimiento del equipo

“Nos hubiera gustado terminar de la mejor manera. En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones para llegar al gol y no lo supimos aprovechar. Ellos en el último minuto del primer tiempo lograron adelantarse en el marcador después de una desatención en la marca”, comenzó expresando Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, después de la derrota 2-1 ante Trinidense por la fecha 22 del Apertura.

Para el DT Albo, ambos goles del rival llegaron en momentos claves y eso el equipo lo sintió: “En el segundo tiempo intentamos recuperarnos, pero rápidamente llegó el segundo gol. Eso nos golpeo bastante y caímos en un mar de dudas. Nos costó un poco reponernos hasta que logramos acortar distancia, pero ya no nos alcanzó para igualar el marcador”

“No fue le resultado que vinimos a buscar, pero igual me voy contento y tengo que felicitar a los jugadores por lo que han realizado a lo largo del campeonato. No es fácil estar en una posición incómoda en la tabla y luego recuperarse. Ganamos puntos imporante para terminar en una buena posición y seguramente todo lo quye sumamos a la larga nos va a servir apuntando al Acumulativo”, sostuvo el técnico de la Academia.

Ante la pregunta si se va conforme con lo realizado en el Apertura, el Cabo explicó: “En líneas generales si, porque hemos terminado de la mejor manera, más allá de este partido. Me quedo conforme porque el equipo fue creciendo y en la segunda rueda solo hemos perdido dos partidos (Libertad y Trinidense) Me voy conforme, pero no soy conformista”.

Para concluir, el adiestrador Albo comentó que ya tienen en mente puestos a reforzar, pensando en pelear el Clausura. Vamos a presentar a la comisión directiva la evaluación que hemos hecho con respecto al plantel. Ya manejamos los puestos que necesitamos reforzar para que en el próximo torneo podamos pelear mucho más arriba en la tabla.