Tacuary 2 - Cerro Porteño 2: Empate, a la mañana y con polémica

Cerro tuvo la posesión, pero Tacuary lastimó con poco

En el juego disputado a la mañana de ayer en el Defensores del Chaco, Tacuary y Cerro Porteño igualaron 2-2. El conjunto que hizo de local en Sajonia estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones.

El Ciclón se vio sorprendido de arranque, pues ya encontraba corriendo desde atrás en el marcador luego del gol de Cariús antes de los cinco minutos de juego.

Tras el golpe, el conjunto de barrio Obrero pasó a ser dominador y su rival intentó hace daño con salidas rápidas. Carrizo nuevamente se hizo conductor del Ciclón y las mejores aproximaciones llegaron profundizando por los costados.

Robert Morales encontró un balón suelo dentro del área chica y puso paridad en el marcador, algo que no se iba a quebrar hasta la segunda parte.

Y acá hacemos un renglón aparte para hablar de lo sucedido en el segundo gol del equipo que dirige Iván Almeida. Ronal Domínguez se encargó del disparo desde los doce pasos y venció la resistencia de Jean Fernandes con un remate al medio del arco.

Los jugadores azulgranas protestaron por un doble toque del volante albinegro, quien al rematar se resbala. Aparentemente, porque no hay una imagen muy clara, el balón pegó por el pie de apoyo y cambió la dirección del disparo.

Tras unos minutos de espera, el árbitro Derlis López convalidó el gol, apoyado por José Méndez desde el VAR, quienes determinaron que tal toque no existió.

Cerro Porteño intentó reponerse al gol en contra y a todo lo que se generó en torno a ese tanto. Alternando buenas intervenciones ofensivas con otras no tantas, los dirigidos por Sava lo tenían complicado pues el equipo de Iván Almeida se mostraba bien parado atrás.

Tras la ejecución de un tiro libre y un despeje que no fue de lo mejor, Damián Bobadilla capturó una pelota dentro del área y sacó un potente remate para poner una paridad que ya no se volvió a mover.

“Es raro lo que pasó”

“La entrega fue total, me siento orgulloso. Jugamos cada cuatro días (entre torneo local y Copa Libertadores), mental y físicamente se hizo un esfuerzo muy grande”, fueron las primeras palabras de Facundo Sava, entrenador de Cerro Porteño, en conferencia ayer tras el empate 2-2 con Tacuary.

Adentrándose en la jugada polémica del partido, el doble toque en el penal de Ronal Domínguez, el técnico manifestó: “Es algo raro lo que pasó hoy, nunca lo vi antes. Fue muy alevoso. En cancha no tenía dudas, fueron dos toques. En la repetición también se ve claramente, es imposible que cobren esto. Acá le cambió de dirección, es una cosa increíble. No se puede creer”.

Uno de los que más reclamó sobre el doble toque de Domínguez en el penal fue el arquero Jean Fernandes, quien hasta pidió ser cambiado. Sobre esa situación, el técnico argentino indicó: Quería salir de la cancha y tuve que calmarlo. Entendí que el árbitro iba a ver en el VAR, los de arriba le pueden decir algo, pero la decisión final lo toma él”.

Recibimos palos de parte de los árbitros

“A nivel local no terminamos donde queremos, entendemos las críticas, pero en este campeonato recibimos palos por parte del arbitraje y la verdad que te da bronca”, indicó Federico Carrizo tras el 2-2 ante Tacuary.

Seguido, el Pachi agregó: “Es verdad que se pueden equivocar así como nosotros nos equivocamos. Pero ya son insólitos los errores arbitrales, no se puede hacer nada. Hay cosas que no se ven porque no quieren”.

Los azulgranas tendrán unos días de descanso para luego prepararse con todo para el duelo del 28 de junio ante el Barcelona por Copa Libertadores. “Vamos a descansar el cuerpo, pero la mente está en el juego ante el Barcelona donde necesitamos ganar para pelear por ingresar a la Sudamericana”.