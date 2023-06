Primera reunión Zapag – Serrati

“Estuvimos hablando de varias cosas, no solo de Cecilio Domínguez. Él fue muy feliz en Cerro y siempre existe la posibilidad que vuelva, ahora veremos si se puede dar. Es difícil hablar de porcentajes, pero se puede dar”, fue lo que dijo Serrati cuando salía de la reunión con el presidente azulgrana.

“Hay una propuesta concreta de Cerro, facilita que este libre porque no dependemos de un club. El está entrenando con un preparador físico”, añadió sobre el caso Domínguez.

No solo de Domínguez hablaron con Zapag. “Hablamos de otros jugadores que no quiero decir porque después se complica. No hablamos de plazo en el caso Cecilio Domínguez, solo de la posibilidad de su vuelta”.

También mencionó lo de Robert Rojas. “Se mal interpretó lo que dije, Robert es un agradecido a River, se portaron bien con él, le expliqué a los dirigentes qué quise decir, Robert me conoce y sabe que quiero lo mejor para él. En ningún momento dije que Robert se quería ir, pero es parte del mundo en que vivimos malinterpretar las cosas”.

“Hablé con los dirigentes y expliqué que quise decir, uno quiere que el jugador mejore. No creo que porque hablé no esté convocado. Robert va a seguir trabajando y dando todo de él para River”, concluyó.