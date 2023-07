Carlos Recalde: “Es un triunfo estratégico para lo que se viene”

“Muy contento por la victoria. Era un partido clave para nosotros en lo anímico porque queríamos y necesitábamos sumar ya los tres puntos. Es un triunfo estratégico para lo que se viene y quiero valorar el esfuerzo de los muchachos, porque a pesar de que a los dos minutos tuvimos un gol en contra, no se renunció a la idea de juego.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el DT del conjunto del barrio Ricardo Brugada argumentó: “El partido fue algo estratégico, ordenado. Entrenamos en la semana en base al juego de Olimpia. Sabíamos que ellos son muy fuertes en su juego interior. Se asocian mucho y tienen muchas rotaciones. En los primeros minutos no le pudimos encontrar la mano al juego hasta que nos acentamos en el partido”.

“Teníamos una espina después de la goleada que sufrimos en la última fecha del Apertura (4-1). No comenzamos bien el partido por el gol en contra. Pero creo que cualquier otro equipo en nuestra situación (peleando el descenso) se caería por completo. Pero nosotros, a pesar del gol tempranero no bajamos la cabeza, tratamos de ejecutar lo planeado y salió a la perfección”, concluyó Recalde.