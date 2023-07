Copa Paraguay: El Gallo “cantará” en octavos

Ambos entrenadores presentaron esquemas alternativos, pero el “Gallo norteño” fue superior de principio a fin, imponiendo la presión alta que era respaldada con la dinámica que no es habitual de un representante de la Intermedia.

Recién en la media hora de juego, los dirigidos por Felipe Giménez se adelantaron con el gol que nació en una recuperación en campo propio de Ángel Colmán, quien con un “túnel” a Jorge Núñez limpio el panorama para luego filtrar el pase hacia Walter Bogado, quien ensayó el “globito”, que terminó superando la figura de Marino Arzamendia.

En el último cuarto de hora, el “Gallo” duplicó su ventaja con la colaboración de Marino Arzamendia, quien quiso rechazar un envío largo de Alcides Benítez, pero fue anticipado por Fernando Cáceres, este en su primera intervención, terminó anotando.

El 2 de Mayo aguarda por el ganador del choque entre Deportivo Santaní (Intermedia) y General Caballero de Mallorquín (Honor).

El “Ciclón”, a la cancha la otra semana

La tercera fase del torneo de integración de la APF tendrá su prosecución el miércoles de la siguiente semana, jornada en la que entrará en acción el otro grande de nuestro fútbol: Cerro Porteño, que jugará en su escenario frente al 24 de Setiembre de Areguá, representante de la División Intermedia.

El Ciclón tiene una deuda pendiente en la Copa Paraguay, ya que hasta aquí no sabe lo que es conquistar el certamen. Su mejor desempeño fue en la edición inaugural, en 2018, en la que llegó a los cuartos de final, etapa de la que quedó eliminado a manos de Guaraní, que posteriormente se quedó con el trofeo, al vencer en penales a Olimpia, en la “Terraza del país”.

En 2019 había quedado fuera en su primera intervención, ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en los dieciseisavos de final. En 2021 el club popular logró instalarse entre los 16 mejores, pero quedó en el camino ante Sol de América. En su última participación, en 2022, no puso avanzar de su primera aparición contra Rubio Ñu.

* Miércoles, 2 de agosto (14:30): Recoleta (Intermedia) vs. Colegiales (Intermedia), en el estadio Cardif, en Luque; 20:00: 24 de Setiembre (Intermedia) vs. Cerro Porteño (Honor), en La Nueva Olla.

* Miércoles, 9 de agosto (14:30): Silvio Pettirossi (Primera B) vs. Martín Ledesma (Intermedia).

* Jueves, 10 de agosto (15:00): 3 de Febrero CDE (Intermedia) vs. Trinidense (Honor), en el estadio Ka’arendy; 17:30: Santaní (Intermedia) vs. General Caballero JLM (Honor), en el estadio Ka’arendy.

* Miércoles, 16 de agosto (16:00): Valois Rivarola (Primera C) vs. Guaraní (Honor), en el estadio Rogelio Livieres; 18:30: Sol de América (Intermdia) vs. Libertad (Honor), en el estadio La Huerta.